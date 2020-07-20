Москва, 20 июля 2020, 12:19 — REGNUM Россия может позволить себе рост госдолга выше 20% ВВП, считает ведущий научный сотрудник экономического факультета МГУ Андрей Колганов. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что Минфин РФ намерен сдерживать госдолг ниже 20% ВВП.
Как пояснил экономист, в принципе, 20% от ВВП, если смотреть на мировую практику, это достаточно комфортный показатель, потому что есть страны, у которых размеры госдолга превосходят величину ВВП.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным «Известий», Министерство финансов России в ближайшие пять лет не допустит, чтобы гособязательства превысили 20% ВВП.
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