Тулун, Иркутская область, , 12:08 — REGNUM Иркутская прокуратура заинтересовалась причинами долгостроя жилья для пострадавших от наводнения в Тулуне. Как сообщает сегодня, 20 июля, официальный сайт надзорного ведомства, несмотря на в целом наращенные темпы индивидуального жилищного строительства, выездными бригадами прокуратуры области, врио губернатора области Игорем Кобзевым и заместителем председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным отмечается неисполнение на протяжении более 6 месяцев обязательств ООО «ЭкоЛайф» по сдаче жилых домов в микрорайоне «Березовая роща».

»Изложенное влечет поступление обоснованных жалоб граждан в органы прокуратуры. Ряд семей, недовольные темпами и качеством строительства жилья, уже выразили намерение о расторжении трехсторонних договор подряда», — поясняют прокуроры.

В связи с этим, Тулунской межрайонной прокуратурой в ООО «ЭкоЛайф» внесено представление с требованием принятия неотложных мер по завершению строительных работ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, наводнение в Иркутской области началось с 26 июля 2019 г.: реки вышли из берегов после продолжительных ливней и подтопили более 100 населённых пунктов. Наиболее пострадали Тулун и Нижнеудинск, а также близлежащие населённые пункты. Президент России Владимир Путин уже трижды приезжал в Приангарье решать проблемы подтопленцев.

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