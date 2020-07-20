Пермь, , 12:06 — REGNUM В Пермском крае поставщиков детского питания в местные больницы уличили в нарушении закона о конкуренции. Как сообщает УФАС по региону, хозяйствующие субъекты заключили соглашения, которые привели к поддержанию цен на торгах на 58 открытых электронных аукционах. Общая сумма заключенных контрактов составила более 53 млн рублей.

По словам заместителя начальника отдела контроля на товарных рынках и экономической концентрации Пермского УФАС России Дмитрия Шилова, между ИП Яворской, ООО «Семь нянь» и ИП Смеловым сложились многолетние тесные деловые отношения: заключены договоры аренды, беспроцентных займов, поставки. «При этом вся деятельность ООО «Семь нянь» сводится к закупу детского питания у ИП Смелова и его последующей перепродаже. Ранее между Смеловым, Яворской и директором ООО «Семь нянь» имелись трудовые отношения. Указанные лица совместно использовали торговый знак «Семь нянь» и канал продаж в виде интернет сайта 7nyan.ru», — сказал он.

Антимонопольная служба заявило, что возбудит в отношении ООО «Семь нянь» административное производство. Компании грозит штраф до 25 млн рублей.

Материалы проверки переданы в полицию. Правоохранители проведут свою проверку на предмет наличия признаков преступления по статье 178 УК РФ «Ограничение конкуренции». Санкция предусматривает наказание до трех лет лишения свободы.