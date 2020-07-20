Ярославль, , 12:06 — REGNUM 30−31 июля в Ярославле состоится VIII Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в аппарате уполномоченного в Ярославской области.

Уполномоченные по правам предпринимателей в Ярославле Аппарат уполномоченного по правам предпринимателей в ЯО

Центральной темой встречи станут проблемы бизнеса в период пандемии.

«Последние месяцы стали настоящим экзаменом на выживание для предпринимателей. В свою очередь, и органы власти, и федеральные структуры, и мы, как институт уполномоченных по защите прав предпринимателей, столкнулись с рядом вызовов извне. В каждом регионе сложилась своя практика, свои пакеты мер поддержки бизнеса. В то же время есть масса серьезных инициатив и наработок, которые по ряду причин не были реализованы. Поделиться этой практикой, взять на вооружение лучшее — главная цель этого совещания», — сказал уполномоченный по правам предпринимателей в Ярославской области Альфир Бакиров.

Помимо коронавируса, речь пойдет о защите прав бизнеса в рамках уголовного преследования, налоговых условиях для ведения предпринимательской деятельности, проблемах в сферах производства, продажи подакцизных товаров и надзорной деятельности.

Совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей проводится в Ярославле ежегодно, собирая на своей площадке десятки российских регионов. Свое участие в мероприятии уже подтвердили регионы Поволжья, Урала, Северного Кавказа, Центрального, Северо-Западного, Дальневосточного и Сибирского федеральных округов.

Помимо самих бизнес-омбудсменов, участниками совещания станут первый вице-президент «ОПОРЫ РОССИИ» Владислав Корочкин, представители аппарата уполномоченного при президенте Бориса Титова, общественных организаций предпринимателей, органов законодательной и исполнительной власти региона, малый и средний бизнес.

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