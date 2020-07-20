Вашингтон, , 12:03 — REGNUM В Соединенных Штатах лидер республиканского большинства в сенате Митч Макконнелл намерен в ближайшее время представить новый пакет мер по стимулированию американской экономики в размере $1 млрд. Об этом передает портал Axios.

Отмечается, что срок действия очередного пакета стимулирующих мер завершается 31 июля. Большую часть в новом пакете мер предполагается выделить учебным заведениям, чтобы они смогли возобновить свою работу осенью.

Также предлагается повысить финансирование проведения обследований граждан США на выявление коронавируса. Разрабатывающим вакцину предприятиям намерены предоставить налоговые льготы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что сокращение налога на зарплату жителей страны должно быть в новом пакете мер Конгресса по стимулированию экономики.

Сообщалось, что Трамп готов принять очередной пакет помощи американской экономике, пострадавшей от коронавируса и карантинных ограничений.