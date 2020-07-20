Краснодар, , 11:58 — REGNUM Рассмотреть вопрос о «расприватизации» компании АО «НЭСК-электросети» предложил мэр Краснодара Евгений Первышов 20 июля на планерном совещании, сообщили в пресс-службе мэрии.

«Да, нарастили количество аварийных бригад, муфты ставим в большом количестве на старые сети. Но сети-то не меняют — вот о чём необходимо говорить. Поэтому еще один из вопросов, который необходимо выносить на уровень наших представителей в Государственной думе, депутатов от Краснодара — возможность рассмотрения «расприватизации» компании НЭСК. Пусть лучше государство этим занимается. Потому что заложниками из-за отключений электричества являются горожане. Так не годится. Из года в год у нас одна и та же история», — сказал Первышов.

«Этот механизм должен быть разработан на уровне федеральной власти. И если из года в год мы регулярно получаем отключения, причем достаточно серьезные — по суткам микрорайоны находятся без электроснабжения — необходим какой-то механизм, чтобы можно было расприватизировать это имущество, вернуть его в госсобственность», — добавил мэр.

Глава Краснодара дал поручение подготовить соответствующее обращение к депутатам Государственной думы от Краснодарского края.

За период с 13 по 20 июля в Краснодаре зафиксировано 27 отключений электроснабжения потребителей.

На территории Краснодарского края работает 25 филиалов АО «НЭСК-электросети» (создано в 2007 году). Компания, наряду с «Кубаньэнерго», обеспечивает электроснабжение краевой столицы.