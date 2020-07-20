Москва, , 11:38 — REGNUM Госдума на заседании 21 июля может обсудить во втором чтении законопроект о цифровых финансовых активах, уточнены нормы о майнинге и биткоинах, передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

С таким предложением выступил профильный комитет Госдумы по финрынку, следует из документов к заседанию Совета Думы.

Законопроект, который вводит в закон РФ понятия токенов, криптовалют и майнинга, а также операций с цифровыми финансовыми активами, Госдума приняла в первом чтении в мае 2018 года. Инициатива вызвала большую дискуссию, второе чтение регулярно откладывалось.

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При подготовке проекта ко второму чтению из него убрали ряд понятий, в том числе «майнинг» и «токены» — регулирование цифровой валюты будет определяться в другом законе, который парламентарии намерены обсудить в осеннюю сессию.

Таким образом, «отредактированный» законопроект дает определение цифровым финансовым активам (ЦФА) и устанавливает требования к информационной системе, в рамках которой осуществляется их выпуск, а также к оператору этой системы и оператору обмена ЦФА. В частности, ЦФА признаются цифровые права, выпуск, учёт и обращение которых возможны только с помощью внесения записей в информационной системе на основе распределённого реестра.

При этом документ даёт определение и цифровой валюты — под ней понимается цифровой код или обозначение или совокупность электронных данных, которые содержаться в информационной системе. Эти данные могут использоваться как средство платежа и как средство сбережения. Однако прописывается, что это средство платежа в виде электронного цифрового кода, но при этом оно не является ни международной денежной единицей, ни денежной единицей иностранного государства или России.

Напомним, что при обсуждении законопроекта в первом чтении в профильном комитете Госдумы по финрынку настаивали на том, что майнеры должны платить налоги и их следует включить в реестр.

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