Рыбинск, Ярославская область, , 11:37 — REGNUM В Ярославской области администрация города Рыбинска расторгает контракт с предприятием «Рыбинскэлектротранс» на работу на муниципальном маршруте №5, который идет по центральной улице — Крестовой. Об этом сообщает официальный сайт городской администрации.

Троллейбус в Рыбинске Rtu76.ru

Причиной этого власти называют нарушение условий контракта. Как ни парадоксально звучит, троллейбус ходил… слишком часто.

«Предприятие «Рыбинскэлектротранс» неоднократно нарушало и продолжает нарушать расписание движения троллейбусов по маршруту №5. Вместо 55 утверждённых кругорейсов, совершают почти в два раза больше. Это подтвердил проведенный мониторинг работы общественного транспорта. Своими действиями транспортное предприятие ущемляет интересы других перевозчиков, работающих по смежным маршрутам. В ответ на замечания руководству «Рыбинскэлектротранс», ситуация не изменилась. Поэтому департамент ЖКХ, как заказчики данного муниципального маршрута, вынужден выходить на расторжение контракта в отношении маршрута №5.Уведомление об этом перевозчику направлено, — сообщил начальник отдела транспорта и связи департамента ЖКХ, транспорта и связи администрации Рыбинска Андрей Баранов.

«Рыбинскэлектротранс» — частная компания. Ее директор Владимир Матросов рассказывает иную картину произошедшего. Он уверен, что власти злоупотребляют своим положением.

«На пятом маршруте всегда работало 12 троллейбусов. Но с первого июля администрация подготовила новый контракт, в котором количество машин сокращалось в два раза. Нам сказали, что улица Крестовая слишком загружена. Но одновременно на аналогичный автобусный маршрут, на котором работает индивидуальный предприниматель, мэрия ввела 6 новых машин. В прошлом году мы вложили в модернизацию 50 млн рублей, такое сокращение было бы очень болезненно. Предприятие не выживет без этого маршрута. Нам пришлось бы сократить около 30 водителей и кондукторов», — рассказал корреспонденту ИА REGNUM директор «Рыбинскэлектротранса» Владимир Матросов.

По словам Владимира Матросова, мэрия предложила «Рыбинскэлектротрансу» другой маршрут. Предприятие готово было на эту замену даже с учетом строительства контактной сети. После этого «Рыбинскэлектротранс» подписал контракт, предполагавший сокращение маршрута №5. Однако впоследствии мэрия изменила свои планы.

«Нам предложили уже другой маршрут, но мы знаем, что на нем нет пассажиров. Работать там можно только себе в убыток. Поэтому нам ничего не оставалось делать, кроме как продолжать работать на пятом маршруте, мы выпускали там 8−9 троллейбусов. И сразу началась эта свистопляска: проверки, акты и уведомление о расторжении контракта. Нас режет, выдавливает власть. Мы будем бороться. Почему уничтожают экологический чистый троллейбус в центре города в пользу автобусов?», — сказал Владимир Матросов.

«Рыбинскэлектротранс» обратились в антимонопольный комитет по поводу альтернативного автобусного маршрута. Также предприятие намерено обращаться в прокуратуру, к губернатору, к президенту и в суд. По старому контракту троллейбус № 5 имеет право работать до 16 августа. ИА REGNUM будет следить за развитием событий.

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