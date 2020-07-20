Пекин, , 11:41 — REGNUM Стоимость китайского седана премиум-класса Hongqi H9 будет составлять от 330 тыс. юаней (почти 3 397 260 рублей). Об этом сообщает портал Autohome.

Hongqi H9 в максимальной комплектации будет стоить 600 тыс. юаней (около 6 175 700 рублей). Стоит отметить, что цены китайского седана будут на треть ниже по сравнению со стоимостью его основных конкурентов на авторынке Китая — Mercedes-Benz E-Класса и BMW 5-Series.

В первую очередь компания Hongqi производит автомобили премиум-класса для номенклатуры Китая, что «роднит» их с российскими Aurus Senat.

Модель H9 стала самым роскошным седаном китайской марки. Представлена она была в апреле 2020 года.

Напомним, в качестве силового агрегата модель Hongqi H9 получила гибридную систему, которая может идти с мотором на 252 л. с. и 380 Нм крутящего момента или с 272-сильным двигателем на базе V6 с 400 Нм крутящего момента.

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