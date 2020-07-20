Пхеньян, , 11:42 — REGNUM Глава Северной Кореи Ким Чен Ын раскритиковал организаторов строительства новой общегородской больницы в Пхеньяне и потребовал увольнения для всех провинившихся. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Отмечается, что глава государства был на месте строительства, руководил процессом и дал высокую оценку «трудовому подвигу» строителей. При этом он заявил о серьезных недостатках в хозяйственно-организаторской работе.

Так, северокорейский лидер указал на то, что строительный штаб не составил должным образом бюджет и ведёт хозяйственно-организаторскую работу как попало. Организаторы строительства «политически сошли с рельсов» и действовали «вразрез с намерением партии», задумавшей возвести госпиталь ради народа.

Ким Чен Ын распорядился заменить всех виновных работников.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года глава Северной Кореи участвовал в церемонии начала строительства госпиталя. Крупное медучреждение должно быть построено к 10 сентября.

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