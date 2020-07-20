Уфа, , 11:38 — REGNUM Восемь полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) заполнены на 90% в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба республиканского правительства.

По сообщению пресс-службы ведомства, данный вопрос был рассмотрен на совещании в правительстве республики по вопросам обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Отмечается, что полигоны в городах Бирске и Нефтекамске, а также в с. Месягутово, д. Барьязибаш, с. Сергеевка с. Кармаскалы в течение текущего года заполнятся, поэтому их эксплуатация будет прекращена.

Сообщается, что согласно данным на 20 июля охват фотофиксацией фактов вывоза отходов по республике составил 98%. При этом средняя собираемость платы пользователей за вывоз ТКО за июнь текущего года по Башкирии составила 85,5%, в мае же эта цифра составляла 70%.

Читайте ранее в этом сюжете: В Самарской области предприятие сбрасывало в реку опасные вещества — ФССП