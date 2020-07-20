Москва, , 11:22 — REGNUM Новый лифтбек Volkswagen Arteon появился у российских автодилеров. Об этом 20 июля сообщает портал Car.ru со ссылкой на главу автосалона Volkswagen Александра Разживина.

Стоит отметить, что Volkswagen Arteon пришел на смену Passat CC. Выпущена модель была в 2017 году, однако только на данный момент она добралась до российского авторынка. При том, что руководство немецкой компании планировало начать поставки в Россию новинки еще два года назад.

Разживин сообщил, что в Россию поступило пока только 200 автомобилей Arteon. Однако компания Volkswagen собирается до конца 2020 года увеличить количество поставляемых моделей.

В России предлагаются две комплектации Volkswagen Arteon: R-Line и R-Line Premium. Стоимость этих версий составляет 2,6 и 3 млн рублей соответственно.

Модель оснащается 190-мощным мотором на два литра. А трансмиссия идет с «роботом» и с двойным сцеплением.

Ранее стало известно, что немецкая компания Volkswagen представила для европейского авторынка модель Golf в версии R-Line.

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