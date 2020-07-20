Москва, , 11:02 — REGNUM Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, направленный на создание национальной системы прослеживаемости товаров (НСП), передает корреспондент ИА REGNUM 20 июля.

Внесение соответствующих поправок в Налоговый кодекс предусмотрено Соглашением о механизме прослеживаемости товаров, ввезенных на таможенную территорию Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В информационной системе аккумулируется сбор, учет и хранение сведений о товарах, которые подлежат прослеживаемости. Перечень таких товаров определит правительство РФ. Оно также установит критерии, применяемые при отборе отдельных видов товаров, для включения в перечень, а также по установлению перечня субъектов, принимающих участие в организации и функционировании национальной системы прослеживаемости товаров.

Товары будут идентифицироваться по кодам (ОКПД-2 и ТНВЭД). В систему товары должны будут попадать с момента выпуска на территорию России для внутреннего потребления. Также в нее будут включать товары, ввезённые с территории государств — членов ЕАЭС, за исключением товаров в рамках таможенного транзита.

Прослеживаемость товаров ведется на документарном принципе без нанесения на товар контрольно-идентификационных знаков — этом отличие НСП от системы маркировки товаров, действующей сейчас для ряда товаров, отмечают в правительстве ПФ.

Предполагается поэтапное введение штрафов за нарушения.

Эксперимент по использованию НСП проводится с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2020 года для проверки работы системы для сбора, учета, хранения и обработки сведений о товарах для борьбы с контрабандой. Участие в системе добровольное.

В ЕАЭС кроме России входят Белоруссия, Армения, Киргизия и Казахстан.