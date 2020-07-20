Симферополь, , 10:53 — REGNUM Рабочее движение по четырём полосам трассы «Таврида» Тавриды от Белогорска до Симферополя открыто в Крыму с 20 июля, об этом сообщили в пресс-службе подрядчика компании «ВАД».

Ранее транспорт двигался по двум полосам с разрешенной скоростью до 60 км/час, с запуском четырех полос она увеличена до 90 км/час. Исключением являются пока четыре участка, где открыты временные наземные пешеходные переходы: на перекрёстках Русаковка — Зеленогорское, Цветочное — Ароматное, сел Крымская Роза и Донское у пешеходных переходов движение сужено до двух полос, а скорость движения снижена до 50 км. По мере готовности надземных пешеходных переходов эти участки также переведут на четырехполосное движение.

Как сообщало ИА REGNUM, четырехполосный участок трассы от Керчи до Белогорска был открыт 30 июня после визита на объект министра транспорта РФ Евгения Дитриха.

Общая протяженность трассы «Таврида», которая соединит Керчь и Севастополь, составит 250,7 км, трасса уже готова на 92%. Открытие движения по трассе планируется в сентябре, введут дорогу в эксплуатацию в декабре 2020 года.