Сеул, , 10:43 — REGNUM Международная химико-металлургическая компания Umicore построит второй научно-исследовательский центр в южнокорейской провинции Чхунчхон-Намдо. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей администрации провинции.

По их словам, инвестиционное соглашение между сторонами было подписано 20 июля.

Известно, что центр общей площадью 19 296 кв. м. будет построен в городе Чхонан. Общий размер инвестиций составит $30 млн.

Отмечается, что в южнокорейском Чхонане расположено три завода международной компании Umicore.

Umicore — это глобальная группа по технологиям материалов, которая специализируется на приложениях, которые выделяют ее среди конкурентов благодаря ее опыту в области материаловедения, химии и металлургии.