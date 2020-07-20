Москва, , 10:40 — REGNUM По итогам первых пяти месяцев 2020 года Hyundai Creta в России заняла первое место по объему выручки с продаж. Об этом сообщается на сайте «Автостат Инфо».

За отчётный период российские дилеры Hyundai реализовали 24 247 кроссоверов Creta на сумму 28,5 млн рублей.

На втором месте по выручке находится кроссовер Toyota RAV4. С января по май текущего года было продано 13 393 такие машины. Выручка за такое количество авто составила 28 млрд рублей. Тройку лидеров в модельном рейтинге занимает Kia Rio (29 570 ед.; 27,6 млрд рублей).

В пятерку самых доходных автомобилей также вошли: Lada Vesta (34 646 ед.; 24,5 млрд рублей) и кроссовер Volkswagen Tiguan (11 806 ед.; 23 млрд рублей).

Ранее официальный представитель изготовителя Hyundai на российском рынке ООО «Хендэ Мотор СНГ» объявил об отзывной кампании 18 563 своих машин. Под отзыв попали модели Hyundai Santafe, выпущенные с 16 марта 2005 года по 22 сентября 2009 года.

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