Москва, 20 июля 2020, 10:34 — REGNUM В РФ нет никаких экономических причин для проведения деноминации, считает профессор кафедры «Финансы, денежное обращение и кредит» факультета финансов и банковского дела (ФФБ) РАНХиГС Юрий Юденков. Об этом он заявил 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя общественную дискуссию о том, нужна ли РФ очередная деноминация.
Как пояснил Юденков, чисто экономически никаких причин проводить деноминацию, зачеркивать отдельные нули, нет — масштаб цен нормальный, он отражает истинное соотношение цен и себестоимости.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по мнению доцента кафедры финансового менеджмента РЭУ им. Г. В. Плеханова Владимира Колмакова, проведение в РФ деноминации может привести к тому, что многие граждане станут жертвами иррациональных страхов и спекулятивных вбросов.
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