Москва, , 10:32 — REGNUM Реальные доходы граждан РФ продолжат снижаться, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта по финансовой грамотности «вашифинансы.рф» Наталья Шумакова. Об этом она заявила 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос о том, могут ли экономические последствия пандемии привести к ещё большей закредитованности населения РФ.

«Безусловно, долговая нагрузка на граждан РФ на фоне последствий пандемии возрастёт. Закредитованность будет расти из-за двух основных моментов. Реальные доходы граждан продолжат снижаться. Они будут вынуждены отдавать на погашение и обслуживание старых кредитов значительно большую часть своих доходов, — отметила Шумакова. — В начале лета по очевидным причинам резко сократился прирост сбережений граждан. Многие до сих пор так и не смогли восстановить свои финансовые подушки безопасности. Ожидаемые экономические последствия пандемии могут вынудить граждан вновь обратиться за получением потребительских кредитов».

Многие жители РФ, как пояснила Шумакова, не смогут соответствовать требованиям выдачи кредитов в банках и обратятся в МФО за займом, что может сильно усугубить ситуацию.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шумакова объяснила, что в настоящий момент времени на российском рынке потребительского кредитования наблюдаются позитивные настроения.

Читайте ранее в этом сюжете: Реальные последствия пандемии проявятся осенью 2020 года – финансист