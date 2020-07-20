Москва, 20 июля 2020, 10:32 — REGNUM Реальные доходы граждан РФ продолжат снижаться, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта по финансовой грамотности «вашифинансы.рф» Наталья Шумакова. Об этом она заявила 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на вопрос о том, могут ли экономические последствия пандемии привести к ещё большей закредитованности населения РФ.
Многие жители РФ, как пояснила Шумакова, не смогут соответствовать требованиям выдачи кредитов в банках и обратятся в МФО за займом, что может сильно усугубить ситуацию.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шумакова объяснила, что в настоящий момент времени на российском рынке потребительского кредитования наблюдаются позитивные настроения.
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