Москва, , 10:31 — REGNUM В настоящий момент времени на российском рынке потребительского кредитования наблюдаются позитивные настроения, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта по финансовой грамотности «вашифинансы.рф» Наталья Шумакова. Об этом она заявила 20 июля корреспонденту ИА REGNUM.

«В настоящий момент времени на рынке потребительского кредитования наблюдаются позитивные настроения. Уровень просрочки по платежам практически вернулся к докризисным показателям. Тенденция связана прежде всего с мерами государственной поддержки как граждан, так и банковского сектора, которые помогли стабилизировать ситуацию, но не более того. Мы ещё не ощутили в полной мере реальных последствий пандемии, которые, скорее всего, проявятся осенью 2020 года, — сказала Шумакова. — В перспективе банки будут уделять больше внимания дистанционным каналам распространения продуктов кредитования, развивать онлайн-банкинг и станут внимательнее оценивать платёжеспособность потенциальных заёмщиков, чтобы снизить риски невозврата выданных денежных средств».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Шумакова объяснила, почему в настоящее время гражданам РФ не стоит спешить с получением новых потребительских кредитов.

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