Москва, 20 июля 2020, 10:28 — REGNUM В настоящее время гражданам РФ не стоит увеличивать финансовую нагрузку на личный и семейный бюджеты, считает эксперт Национального центра финансовой грамотности, консультант проекта по финансовой грамотности «вашифинансы.рф» Наталья Шумакова. Об этом она заявила 20 июля корреспонденту ИА REGNUM, отвечая на его вопрос о том, насколько правильно сейчас со стороны граждан РФ было бы обращаться за получением потребительского кредита.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт проекта «Финшок.рф» Татьяна Кирик заявила корреспонденту ИА REGNUM о том, что будущее российского рынка потребительского кредитования напрямую зависит от того, будет ли вторая волна пандемии коронавируса.
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