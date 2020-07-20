Саратов, , 10:26 — REGNUM Министерство экономического развития Саратовской области потребовало у АО «Управляющая компания «Частный промышленный парк Тролза» вернуть бюджетную субсидию в размере 5,7 млн рублей, а также проценты за пользование чужими денежными средствами. Суд начнёт рассматривать иск 24 июля 2020 года. Ранее управляющая компания была оштрафована за низкую результативность использования выделенных средств господдержки, передаёт ИА REGNUM.

Министерство требует взыскать субсидию «в размере 5 712 808,99 рубля, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 19 февраля 2020 г. по 20 февраля 2020 г. в сумме 1 873,05 рубля и далее за период с 21 февраля 2020 года до момента фактической оплаты акционерным обществом «Управляющая компания частный промышленный парк Тролза» суммы долга». Дело рассматривает судья Павлова.

Третьим лицом в споре выступает ЗАО «Тролза», Министерство экономического развития РФ и управление федерального казначейства региона.

Напомним, осенью 2019 года областное министерство оштрафовало УК на 571 тыс. рублей за то, что не были достигнуты результаты — не увеличен оборот в оговорённом размере. Хотя достижение определённых результатов — главное условие предоставления бюджетной субсидии.

Создателем промышленного парка является ЗАО «Тролза», у которого крупные финансовые проблемы возникли в 2018 году. На сегодня у предприятия есть несколько крупных проигранных дел. Например, государственная лизинговая компания взыскала с завода в феврале 2020 года 26,06 млн рублей неустойки. Сумма была снижена судом с 441 млн рублей.

Самые весомые претензии к заводу, выпускавшему троллейбусы, были у банка «Россия», который добивался банкротства, но тот спор завершился мировым соглашением.

Есть у ЗАО «Тролза» и не до конца рассмотренный банкротный иск, который инициировала налоговая служба. Заседание отложено на 19 августа 2020 года. Истец просит ввести наблюдение и внести в реестр кредиторов требование в размере 32,36 млн рублей.