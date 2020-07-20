Пекин, , 10:25 — REGNUM Власти Китая намерены проложить еще 4400 км железнодорожных путей по всей стране до конца года в рамках программы инфраструктурного и экономического развития страны, сообщает 19 июля агентство Синьхуа.

Из общей протяженности дорог около 2300 км придется на скоростные железнодорожные магистрали, отметили в компании China State Railway Group. Китай ускорил возобновление строительства железнодорожных проектов после снятия ряда ограничений по COVID-19.

Отмечается, что инвестиции в основной капитал в сфере железных дорог Китая достиг 325,8 млрд юаней (около $46,51 млрд) за первую половину текущего года, что на 1,2% выше, чем годом ранее за аналогичный период.

При этом, объем инвестиций в основной капитал экономики Китая в целом упал на 3,1% в годовом исчислении за первую половину года, что ниже 6,3% падения первых пяти месяцев года, сообщили в Национальном бюро статистики КНР.