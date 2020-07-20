Кузнецк, Пензенская область, , 10:24 — REGNUM В городе Кузнецк Пензенской области заключили договоры мены или соцнайма с 23 семьями, которые стали обладателями нового жилья в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом сообщает пресс-служба правительства Пензенской области.

В Кузнецке расселению подлежат пять аварийных домов по улицам Ленина, Сызранской, Калинина и Рабочей. Общая площадь расселяемого жилья составит 1,59 тыс. кв. метров. Всего на приобретение 38 квартир в новостройках выделили более 57 млн рублей. Остальные семьи ведут подготовку и оформление необходимой документации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в 2020—2021 годах планируется расселение 385 семей, проживающих в многоквартирных домах, расположенных на территории четырех муниципальных образований Пензенской области.

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