Москва, , 10:14 — REGNUM Министерство финансов России в ближайшие пять лет не допустит, чтобы гособязательства превысили 20% ВВП. Об этом пишет 20 июля газета «Известия» со ссылкой на проект плана деятельности ведомства на 2020−2025 годы.

В пресс-службе министерства не стали отвечать на вопрос о рисках преодоления этого порога. Представители ведомства отметили, что объем заимствований в предстоящие три года будет утвержден законом о бюджете, который внесут в правительство осенью.

По состоянию на 1 июля госдолг составлял 14,8 трлн рублей — почти 14% относительно ВВП на конец года, который спрогнозирован Министерством экономического развития. В текущем году Минфин привлек 1 трлн рублей и планирует привлечь ещё по меньшей мере 3 трлн в чистом выражении — с учётом погашения взятых ранее обязательств.

Это означает, что до конца года госдолг может вырасти ещё на 3% ВВП — до 17%. Отмечается, что в сопоставимых с Россией экономиках этот показатель заметно выше.

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