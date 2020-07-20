Ярославль, , 10:11 — REGNUM Арбитражный суд Ярославской области удовлетворил иск прокуратуры о возврате в муниципальную собственность земельного участка, проданного мэрией компании «Стройгарант плюс». Об этом говорится в решении суда, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Спорный земельный участок Yandex.ru/maps

Как выяснилось в суде, городские власти продали земельный участок на оживленном центральном проспекте без процедуры торгов. Компания должна будет вернуть городу земельный участок площадью 2255 квадратных метра.

В 2008 году мэрия сдала в аренду земельный участок площадью 970 квадратных метров компании «Евростиль» по адресу Московский проспект, у дома 94. В том же году арендатором становится «Стройгарант плюс». В 2016 году мэрия выдала разрешение на строительство на этом участке «выставочного зала» площадью 57 квадратных метров. В 2017 году объект был построен и сдан в эксплуатацию.

А затем начали происходить интересные вещи. Мэрия города продает фирме земельный участок без торгов, поскольку на нем расположен объект недвижимости. В этом случае у арендатора возникает приоритетное право покупки земли для эксплуатации расположенного на ней объекта. Однако прокуратура в ходе проверки посчитала, что мэрия оказалась чересчур щедра.

«ООО «Стройгарант плюс», являясь собственником объекта площадью 57кв. м, по основанию, предусмотренному статьей 39.3 Земельного Кодекса, приобрело в собственность земельный участок площадью 970 кв. м., то есть в 17 раз большеплощади объекта, для эксплуатации которого он предоставлен. Площадьзастройки земельного участка составляет всего 7,53%», — говорится в решении арбитражного суда.

Но на этом щедрость городских чиновников не закончилась. Мэрия города перераспределяет шесть соседних земельных участков и продает их той же фирме. Опять же якобы для эксплуатации все того же «выставочного зала». Участки присоединяются к ранее проданному, их общая площадь достигает 2255 квадратных метров. И вновь процедура происходит без проведения торгов. Территория была огорожена строительным забором.

«По мнению истца, приведенные обстоятельства в их хронологическойпоследовательности и взаимосвязи позволяют прийти к выводу о том, чтоизначально целью общества было приобретение земельных участков, относящихся к государственной собственности, в обход конкурентных процедурза плату, существенно отличающуюся от кадастровой стоимости данныхучастков», — говорится в решении суда.

И действительно, участки были проданы не только не по рыночной стоимости, как предполагает закон, а ниже кадастровой. Так земельный участок площадью 970 квадратных метров мэрия продала лишь за 15% от его кадастровой стоимости — 369 тысяч рублей. Всего же образовавшийся участок площадью 2255 квадратных метров обошелся фирме в 3,6 млн — около половины от кадастровой стоимости.

«Тем самым нарушены интересы муниципального образования, которыезаключаются в потенциальной возможности поступления в местный бюджетсущественно больших сумм в случае предоставления земельных участков сприменением конкурентных процедур», — говорится в решении арбитражного суда.

В итоге суд признал сделку по продаже земли недействительной и принял решение вернуть землю в собственность города Ярославля. Власти, в свою очередь, обязаны будут вернуть компании деньги. ООО «Стройгарант плюс» принадлежит предпринимателю Дмитрию Шлапаку, президенту Федерации бокса Ярославской области. Информация об именно такой схеме перехода муниципальной земли в частную собственность ранее появлялась в сообществе «Неравнодушный Ярославль», активисты которого писали о нескольких подобных случаях. Интересно, что мэрия возражала против удовлетворения иска, считая, что сделки были законными. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

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