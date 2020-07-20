Санкт-Петербург, , 10:09 — REGNUM С 20 июля работников завода Hyundai в Санкт-Петербурге отправили в оплачиваемый отпуск. Об этом сообщает пресс-служба автопредприятия.

Текущий отпуск будет длиться две недели — с 20 июля по 2 августа. Сообщается, что в течение этого срока на заводе будет проведена работа по профилактике и модернизации оборудования.

За период с января по июнь 2020 года предприятие южнокорейской компании в Санкт-Петербурге произвело 88 тыс. машин — на 29,5% меньше по сравнению с прошлым годом. Спад выпускаемой продукции обусловлен пандемией коронавируса и сложившейся экономической обстановкой в мире.

Напомним, на заводе Hyundai в Санкт-Петербурге производятся седаны Hyundai Solaris и кроссоверы Creta, седаны KIA Rio и кросс-хэтчбеки Rio X-Line. Стоит отметить, что кроссовер Hyundai Creta стал самым доходным автомобилем на российском авторынке за период с января по май 2020 года.

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