Пенза, , 09:59 — REGNUM В столицу Пензенской области в субботу, 18 июля 2020 года прибыл первый рейс авиакомпании «Аэрофлот» из Москвы, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Авиаперевозчик сообщает, что рейсы будут осуществляться ежедневно. Из Шереметьево вылет запланирован на 9:50, время прилета в Пензу в 11:10. Обратный полет осуществляют в 11:55, время прилета в Москву в 13:40.

Первым авиарейсом в аэропорт имени В. Г. Белинского в Пензе прибыло чуть больше 60 пассажиров, в обратном направлении полетели 36 человек. По информации сотрудников аэропорта, существует такая традиция встречать первый самолет новой компании водяной аркой. Через такие водяные ворота принимали первый борт «Аэрофлота» на пензенской земле.

Ранее ИА REGNUM сообщало, в июне текущего года в Пензе отменили несколько авиаперелетов до Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи и Симферополя.

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