Москва, 20 июля 2020, 09:56 — REGNUM Когда речь идет о том, могут ли власти России использовать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета, то косвенные основания для тревоги есть — несколько лет назад правительство «заморозило» накопительную часть пенсионных сбережений и с тех пор никак ее не разморозит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель «Партии роста» Борис Титов. Так он прокомментировал слова заместителя министра финансов РФ Тимура Максимова, который заявил, что его ведомство не рассматривало принудительного использования накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.
Иными словами, как пояснил Титов, нужны инвестиции в развитие частной экономики, с тем, чтобы потом начать собирать налоги не со стагнирующих, а с развивающихся предприятий.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Максимов заверил, что идея принудительного использования накоплений граждан для сокращения дефицита бюджета не рассматривалась в Министерстве финансов РФ.
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