Москва, , 09:56 — REGNUM Когда речь идет о том, могут ли власти России использовать накопления граждан для покрытия дефицита бюджета, то косвенные основания для тревоги есть — несколько лет назад правительство «заморозило» накопительную часть пенсионных сбережений и с тех пор никак ее не разморозит. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля сообщил уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей, председатель «Партии роста» Борис Титов. Так он прокомментировал слова заместителя министра финансов РФ Тимура Максимова, который заявил, что его ведомство не рассматривало принудительного использования накоплений граждан для финансирования дефицита бюджета РФ.

«Подобный шаг означал бы отмену основных экономических установок, действующих в России последние 30 лет. Можно представить себе такие действия правительства, например, в Венесуэле, но, к счастью, не в России, — сказал Титов. — Впрочем, косвенно основания для тревоги есть — несколько лет назад правительство «заморозило» накопительную часть пенсионных сбережений и с тех пор никак ее не разморозит. Но все равно — фактическая национализация частных вкладов настолько радикальна по своей сути, что серьезно обсуждать ее сегодня невозможно. Что касается относительно безболезненного размера дефицита бюджета, то мы оцениваем его примерно в 3%. Но ориентироваться нужно не столько на параметры дефицита «в моменте», сколько на совокупность действий, которые ценой кратковременного дефицита стимулируют последующее нарастание налоговой базы».

Иными словами, как пояснил Титов, нужны инвестиции в развитие частной экономики, с тем, чтобы потом начать собирать налоги не со стагнирующих, а с развивающихся предприятий.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Максимов заверил, что идея принудительного использования накоплений граждан для сокращения дефицита бюджета не рассматривалась в Министерстве финансов РФ.

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