Москва, , 10:00 — REGNUM Внедорожники Niva, которые теперь выпускаются под маркой Lada, были замечены в официальном автоцентре АвтоВАЗа. Об этом 20 июля сообщает RG со ссылкой на портал AvtoVAZ News.

Lada Niva теперь оснащается новой радиаторной решеткой, а на рулевом колесе появился логотип Lada. В качестве силовой установки у внедорожника бензиновый мотор на 1,7 л производительностью 83 л. с.

Агрегатируется движок с 5-ступенчатой МКПП и приводом 4×4. В оснащение также входит раздаточная коробка с понижающей передачей и блокировка межосевого дифференциала.

Стоит отметить, что Niva стала дороже на 9 тыс. рублей. Подорожание составило 1−1,3% от прежней стоимости.

Напомним, текущие цены на Lada Niva составляют 695 000 рублей до 879 000 рублей.

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