Сеул, , 10:21 — REGNUM В связи с ухудшением ситуации на рынке труда из-за пандемии коронавируса в Южной Корее зафиксировали спад уровня занятости лиц в возрасте 40−49 лет. Об этом сообщает KBS со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, уровень занятости лиц в возрасте 40−49 лет составил 76,9%, что является самым низким показателем с июня 1999 года.

Известно, что в июне 2017 года данный показатель составил 79,8%, в 2018 года — 79,2%, в 2019 году — 78,5%.

Отмечается, что общий уровень занятости составил 60,4%. В июне численность занятого населения в Южной Корее сократилась на 352 тыс. человек, до 27,05 млн человек.

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