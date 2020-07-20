Москва, , 09:42 — REGNUM «Серые» зарплаты существенно скорректировали данные Росстата, согласно которым в I квартале 2020 года доходами ниже прожиточного минимума располагали 18,6 млн человек или 12,6% населения РФ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июля рассказала доцент кафедры экономической статистки РЭУ им. Г. В. Плеханова Ольга Лебединская.

«В отраслевом разрезе наиболее пострадала сфера услуг, в которой сосредоточено до 90% малых предприятий, — отметила Лебединская. — В среднем по России в торговле работает 15,9% занятых, в гостиничном бизнесе ещё 2,6%, в области культуры и спорта — 1,8%. В отдельно взятых субъектах ситуация может меняться. Например, в Москве доля занятых в торговле доходит до 23,4%, в гостиничном бизнесе и общественном питании 2%. К тому же это источник дохода и для целой армии студентов. Поскольку в этих условиях, рынок труда сам себя регулировать не мог, помощь предоставлялась всем организациям МСБ в мае и июне в размере 12 130 рублей на каждого сотрудника вне зависимости от того, сколько времени он отработал, если сокращения не превышали установленные 10%, а ОКВЭД должен быть включен в определенный правительством перечень наиболее пострадавших отраслей. В связи с этим, выходит, что «серые» зарплаты в этом в состоянии существенно скорректировали данные статистики».

Напомним, что по данным Росстата доля малоимущего населения РФ в I квартале 2020 года снизилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 2,3 млн человек.