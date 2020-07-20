Чебоксары, , 09:33 — REGNUM В Чувашии ещё восемь жилищных объектов могут стать проблемными. По ним рассматривается возможность достройки без введения процедуры банкротства. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом сегодня, 20 июля, заявил на планёрке в правительстве врио главы Чувашии Олег Николаев, подводя итоги встречи в Москве с генеральным директором Фонда защиты прав дольщиков Константином Тимофеевым.

Встреча в Москве по вопросам достройки проблемных объектов долевого строительства Cap.ru

Республиканские власти отмечают, что в настоящее время в Единый реестр проблемных объектов включено 13 объектов незавершенного строительства в Чувашии, всего насчитывается около 900 пострадавших дольщиков. По словам министра строительства Александра Героева, по двум объектам решён вопрос финансирования, по четырём — на стадии рассмотрения в Фонде защиты прав дольщиков, дольщикам двух проблемных домов застройщик предоставил жильё в других домах, ещё один объект — торгово-офисный.

«Ещё четыре дома — на высокой стадии готовности, думаю, что застройщики сами доведут», — сказал глава минстроя.

Руководитель республики Олег Николаев подчеркнул, что с Константином Тимофеевым был обсуждён ход строительства каждого проблемного объекта. Кроме того, подняты вопросы по объектам, которые могут стать долгостроями.

«Риски перехода в статус проблемных есть по восьми объектам. По ним вышли, возможно, на новый формат: договорились в кратчайшие сроки о помощи в достройке без процедуры банкротства, что позволило бы сократить сроки строительства и затраты, так как арбитражный процесс требует не только времени, но и расходов», — сказал Олег Николаев.

Он поручил министру строительства «в кратчайшие сроки» представить предложения по данным объектам, чтобы направить их на рассмотрение в Фонд защиты прав дольщиков.

Ранее чувашские власти поясняли, что речь идёт о введении трехсторонней ответственности за достройку объектов, которые уже являются проблемными, но процедура банкротства застройщика еще не введена.

«Будем стараться сделать так, чтобы и застройщик до банкротства не доходил, и проблемный объект был достроен и введен в эксплуатацию, а права дольщиков защищены. Этот путь поможет быстрее и эффективнее решить вопрос с проблемными объектами. Ведь уже после введения процедуры банкротства восстановление прав дольщиков затягивается из-за судебных разбирательств. Сейчас этот путь решения проблемы актуален, например, по отношению к компании «Лидер», — отмечал ранее врио главы Чувашии.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале в 2019 году наблюдательный совет Фонда защиты прав дольщиков принял решение о способе восстановлении прав более 180 участников долевого строительства в Чувашии: это дома в Чебоксарах по улице Калинина, 83 (застройщик ООО «Победа») и улице Гражданская, 6 (застройщик ООО «Кратонстрой»).

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