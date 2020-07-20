Махачкала, , 09:32 — REGNUM Проект по строительству овоще-фруктохранилища реализуется инвестором в селе Речном в Кизлярском районе Дагестана. Максимальная мощность объекта составит 4 тыс. тонн, сообщили ИА REGNUM 20 июля в пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия республики.

Инвестпроект реализует сельскохозяйственный потребительский кооператив (СПОК) «Стимул», который ранее получил грантовую поддержку по линии регионального минсельхозпрода. Отмечается, что в этой связи проект должен не просто обеспечить хранение выращенных аграриями овощей и фруктов, но и способствовать их сбыту по выгодным ценам. Кроме того, СПОК должен создать новые рабочие места.

По информации инвестора, хранилище будет сдано в эксплуатацию до начала октября 2020 года.

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