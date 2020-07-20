Мадрид, , 09:14 — REGNUM На авторынке Испании продажи автомобилей по итогам июня уменьшились на 36,7% по сравнению с июнем прошлого года. Об этом сообщает Испанская ассоциация производителей легковых и грузовых автомобилей (ANFAC).

Всего за месяц на испанском авторынке был реализован 82 651 экземпляр машин.

Стоит отметить, что в Испании уже открылись дилерские центры по продаже автомобилей. В ANFAC сообщили, что в ближайшее время в стране начнет действовать программа господдержки, которая предусматривает выплаты субсидий покупателям новых автомобилей.

За первое полугодие 2020 года в Испании было продано 339 853 авто — на 50,9% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

Ранее стало известно, что власти Испании планируют выделить своим гражданам, желающим купить новую машину взамен старой, от 400 до 4 тыс. евро.

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