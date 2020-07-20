Чита, , 08:58 — REGNUM Власти Забайкальского края отчитались о суммах президентских выплат медикам, работающим с больными COVID-19. Как сообщает сегодня, 20 июля, пресс-служба забайкальского губернатора со ссылкой на слова вице-премьера краевого правительства Аягмы Ванчиковой, в рамках 415-го постановления произведены выплаты на общую сумму более 128 миллионов рублей (средства получили 4092 человека). По 484-му постановлению для 1912 медработников направлено более 292 миллионов рублей.

Как уже сообщало ИА REGNUM, вместе с тем прокуратура Красночикойского района Забайкалья инициировала проверку жалобы сотрудников местной ЦРБ, которые заявили о нарушении своих трудовых прав на своевременную и полную оплату работы с зараженными коронавирусной инфекцией больными.

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