Вашингтон, , 08:37 — REGNUM По итогам июня 2020 года в Китае было реализовано 14 976 новых машин Tesla, что на 32% больше показателя мая нынешнего года. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Стоит отметить, что в мае китайские автолюбители приобрели 11 364 новые модели Tesla, а в апреле — 4153 экземпляра. Рекордные июньские продажи обусловлены субсидиями от китайского правительства автопроизводителям, а также гибкой ценовой политикой компании.

Кроме того, на резкий рост продаж электрокаров повлиял устойчивый рост авторынка КНР после эпидемии нового коронавируса и увеличение мощности завода Tesla в Шанхае, за счёт чего запасы дилеров постоянно пополняются.

Напомним, в начале июля компания Tesla снизила стоимость на электрокроссовер Model Y на 3 тыс. долларов. Теперь цены на Model Y с приводом 4×4 начинаются от 49 900 долларов (около 3,5 млн рублей), а топовая версия кроссовера обойдется в 59 990 долларов (около 4,2 млн рублей).

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