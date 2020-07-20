Москва, , 08:32 — REGNUM В России в июне текущего года значительно сократился спрос на некоторые категории товаров для отдыха, об этом сообщает RT со ссылкой на данные компании «Такском».

Отмечается, что продажи сланцев и шлепанцев в июне 2020 года по сравнению с первым месяцем лета прошлого года упали на 32%.

Продажи купальников сократились на 58%, пляжных шляп — на 25%. Продажи солнцезащитного крема снизились на 33%.

Как отметил вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин, основное влияние на падение спроса оказала пандемия коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, в туристической сфере сложилась непростая ситуация из-за пандемии коронавируса. Международное авиасообщение оказалось в существенной мере прервано, поэтому выездной туризм сократился до минимума. Однако российские туристические регионы, в частности Крым, сняли ограничения на прием туристов из других регионов России с 1 июля.

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