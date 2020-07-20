Тамбов, 20 июля 2020, 08:05 — REGNUM В арбитраж Тамбовской области поступил многомиллионный иск ООО «Газпром межрегионгаз Тамбов» к федеральному предприятию «Тамбовский пороховой завод» и Минпромторгу РФ. Поставщик газа требует с завода, в отношении которого наложен мораторий на банкротство, более 38,7 млн рублей задолженности. Исковое заявление пока не принято судом, дата слушаний неизвестна, передаёт ИА REGNUM.
Иск к заводу, работающему с 1915 года, поступил 15 июля 2020 года. Сумма претензий составляет 38 793 283,11 рубля.
В июне 2020 года поставщик газа уже выиграл у порохового завода спор о взыскании основного долга по государственному контракту на поставку газа №50−5-32 146
Истец также настаивал на «взыскании в случае недостаточности денежных средств у ФКП «ТПЗ» с Минпромторга за счёт казны РФ в порядке субсидиарной ответственности» оговоренной суммы задолженности, но суд это требование отклонил.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в апреле 2020 года арбитраж вернул одному из кредиторов завода банкротный иск, указав, что предприятие получило право на мораторий как участник реестра стратегических компаний РФ. Мораторий будет действовать полгода.
Пороховой завод является градообразующим для города Котовска Тамбовской области.