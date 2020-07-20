Чебоксары, , 07:12 — REGNUM Власти Чебоксар заявляют о демонтаже паркоматов, которые были установлены в городе за счёт бюджетных средств. Заявлялось, что на эти цели было затрачено 22 млн рублей. В мэрии чувашской столицы ссылаются на «низкую эффективность паркоматов», при этом платные парковки сохранятся, плату водители продолжат вносить с «помощью гаджетов», сообщает администрация.

Сеть платных муниципальных парковок в Чебоксарах появилась в 2017 году. Для возможности оплаты были установлены паркоматы, появилась парковка закрытого типа с въездом и выездом через шлагбаум на территории железнодорожного вокзала. Стоимость парковки составляет 10−30 рублей в зависимости от зоны, первые 15−120 минут — бесплатные.

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По данным чиновников, чаще всего водители перечисляют средства за парковки с помощью мобильного телефона — через приложение, сайт или смс.

«Стационарные терминалы оказались не столь востребованными, как ожидалось. Учитывая низкую эффективность паркоматов, принято решение их демонтировать, теперь оплатить парковку можно будет только с помощью гаджетов», — заявляют в мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году власти Чебоксар отмечали, что на организацию сети платных парковок город затратил 22 млн рублей. По расчётам чиновников, вложения должны были окупиться через 5−7 лет, вырученные средства город обещал направлять на ремонт и строительство дорог.

В настоящее время в городе 13 стоянок. Они расположены в центральной части города. В планах мэрии — организация новых парковок по улицам Ильбекова, Ленинградская, Гагарина, Ярославская, переулку Бабушкина.

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