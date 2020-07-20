Чебоксары, , 06:47 — REGNUM В Чувашии по итогам полугодия промышленное производство чуть подросло, при этом в обрабатывающих производствах отмечено снижение. Такие данные опубликовал Чувашстат, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

В январе — июне 2020 года в Чувашии по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом индекс промышленного производства составил 100,1%, в том числе объём добычи полезных ископаемых возрос на 10,3%, в обрабатывающих производствах и водоснабжении отмечен спад на 2% и 0,6% соответственно, в электроэнергетике рост составил 12,4%.

В структуре обрабатывающих производств за указанный период наибольший рост зафиксирован в производстве резиновых и пластмассовых изделий (+35,3%), производстве компьютеров, электронных и оптических изделий (+18,9%), производстве электрооборудования (+14%). Наибольший спад отмечен в металлургии (-55,5%), производстве прочих транспортных средств и оборудования (-31,3%), производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (-24%).

В июне 2020 года по сравнению с маем промышленное производство в Чувашии подросло на 9%, в том числе в обрабатывающих производствах рост составил 12,6%. В июне 2020 года по сравнению с июнем 2019 года отмечено снижение промышленного производства на 4,3%, в том числе в обрабатывающих производствах — на 9,7%.