20 июля 2020 | Время чтения 7 мин

Анастасия Степанова, , 06:41 — REGNUM Не успели утихнуть бунты рабочих на стройке газоперерабатывающего завода в Приамурье — важного звена в цепочке поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири», как в Северной столице — на площадке будущего 87-этажного офисного небоскрёба «Лахта-центр» — подхватили протест. Не остались в стороне и рабочие в аэропорту «Шереметьево». Все три проекта связаны между собой через холдинг, куда входят компании-подрядчики, работники которых и устроили стачки. В основе конфликта лежали финансовые требования. ИА REGNUM попыталось разобраться в том, что происходит в строительном холдинге с турецкими корнями — Renaissance.

Лахта-центр Monoklon

О протестах

Днём 17 июля 2020 года у одного из офисных зданий Санкт-Петербурга собрался стихийный митинг, в котором приняли участие около сотни человек, в основном рабочие из Средней Азии. Протестующие требовали неких обещанных выплат. Для переговоров привлекли консула Узбекистана. Сообщалось, что большая часть протестующих в тот же день вернулась к работе, были начаты переговоры для разрешения конфликта. Работы на этой стройке ведёт компания «Renaissance Construction» (Ренейссанс Констракшн).

В тот же день стачка прошла и в московском аэропорту «Шереметьево», и опять в ней приняли участие рабочие компании, имеющей отношение к холдингу Renaissance.

По факту протестов в аэропорту была начата проверка правоохранительных органов. Проверят также и законность требований о выплате надбавок.

За несколько дней до столичных протестов массовые беспорядки прошли на строительной площадке Амурского газоперерабатывающего завода в Свободненском районе. Претензии по доплатам рабочие высказали компании Renaissance Heavy Industries. Следственный комитет по региону сообщил, что разногласия возникли между работниками подрядной компании, в основном гражданами Узбекистана, и её руководством «в части порядка возмещения расходов по оплате патентов на трудовую деятельность». Разногласия, по данным ведомства, переросли в массовые беспорядки с погромом. Было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 212 УК РФ («Участие в массовых беспорядках»). Территория была оцеплена, но конфликт удалось погасить. На сегодня идёт доследственная проверка, в ходе которой также изучат бухгалтерскую документацию «на предмет наличия задолженности» перед рабочими.

О подрядчиках строек, где проходили протесты

Строительством «Лахта-центра» занимается международная компания «Renaissance Construction» (Ренейссанс Констракшн), которую в Санкт-Петербурге в 1993 году основал турецкий инженер Эрман Ылыджак. По открытым данным, портфель проектов компании оценивается в 7 млрд долларов США.

В России под названием «Ренейссанс Констракшн» существует несколько юрлиц. Первое было создано в 1993 году и имеет филиал в Казахстане, уставный капитал — 70 млн рублей. Директор с 2007 года — Андрей Власенко. Данной компании на 50% принадлежат два бухгалтерских юрлица в Санкт-Петербурге — ООО «Сирен консалтинг» (в стадии ликвидации) и «ПВС-консалтинг». Вторые половины долей компаний в собственности двух полных тёзок АО — созданного в апреле 2005 года во Всеволожске, и в декабре 2001 года в Москве (создано через реорганизацию).

Всеволожское АО имеет уставный капитал 15 млн рублей, в нём работают около 90 сотрудников, а руководит Андрей Генаев. Учредителями числится Владимир Бузин и турецкая компания «Десна Иншаат Ве Дыш Тиджарет Лимитед Ширкети (Desna Insaat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi). В активе данного АО — доли в ООО «Ренейссанс Констракшн Воронеж» и ООО «Индустриальный парк «Ренейссанс» в Ленинградской области.

Московское юрлицо полностью принадлежит турецкой компании «Строительная и внешнеторговая лимитед компания «Десна».

Подрядчик, который работает в аэропорту Шереметьево, — ООО «Энерго-строй» был создан в феврале 2001 года и зарегистрирован в том же здании в Санкт-Петербурге, что и одно из АО «Ренейссанс Констракшн». Данное ООО имеет уставный капитал в 10 млн рублей и принадлежит частной компании «Дина Груп Б. В» и ЗАО «РНС Холдинг Б. В» из Нидерландов. Руководит фирмой Владимир Бузин, числившийся создателем АО «Ренейссанс Констракшн», входящего в международный холдинг Renaissance.

Третий подрядчик, фигурировавший в сообщениях о массовых протестах в Приамурье — это ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис».

Он работает на одном из самых важных проектов для России в области переработки природного газа. Амурский газоперерабатывающий завод — звено технологической цепочки поставок природного газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири». По данным с сайта «Газпрома», предприятие после выхода на проектную мощность станет «одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа». На него будет идти многокомпонентный газ Якутского и Иркутского центров газодобычи, которые «Газпром» создает в рамках Восточной газовой программы, а уже переработанный газ будут поставлять в Китай. Строить завод в Приамурье начали в 2015 году. Его проектная мощность — до 49 млрд куб. м газа в год.

Субподрядное соглашение между ООО «Текнимонт Руссия», входящим в группу компаний Maire Tecnimont Group (лидер консорциума компаний Maire Tecnimont Group и Sinopec Engineering Group), и ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» было подписано в 2018 году в рамках Петербургского международного экономического форума.

В ЕГРЮЛ зарегистрировано лишь одно ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис». Оно создано в декабре 2011 года в Москве. Уставный капитал — 10 млн рублей, директор с февраля 2020 года — Константин Кайтукти. Единственный владелец — фирма из Нидерландов «РХИ Сиайэс Б. В», чей адрес совпадает с адресом одного из владельцев вышеупомянутого «Энерго-строя».

О нарушениях налогового и трудового законодательства

Субподрядчик газоперерабатывающего завода не раз попадал в зону внимания надзорных органов. Объектом проверок ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» было почти 40 раз. Одна из последних касалась нарушения трудовых прав. Государственная инспекция труда в Амурской области в июне 2020 года, проверив исполнение ранее выданного предписания (после несчастного случая на производстве в ноябре 2019 года), выявила «нарушение ст. 229.3 Трудового Кодекса РФ; п. 25 «Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в отдельных отраслях и организациях».

Выявлялись нарушения и в части оплаты труда, но на Забайкальском объекте подрядчика. Так, к примеру, трудовая инспекция Забайкалья в ноябре 2019 года обнаружила, что работодатель «не произвел в полном объёме выплату заработной платы за сентябрь 2019 года работнику Шафеевой Е. Ю» (был нарушен срок выплаты) и «в нарушение 236 ТК РФ работодатель не начислил и не выплатил денежную компенсацию за выплату заработной платы» с задержками, как того требует закон.

Не особо гладкие отношения у «Ренейссанс Хэви Индастрис» сложились и с налоговой службой.

В октябре 2018 года инспекция ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1 запросила у компании документы в отношении 16 юрлиц, включая ООО «Энерго-строй», а именно счета-фактуры, накладные, акты приёма-сдачи товара, акты о приемке выполненных работ и акты приёмки достроенных объектова. Налогоплательщик вместо того, чтобы предоставить сведения, посчитал требование неправомерным и ответил отказом. Тогда ФНС оштрафовала компанию на 5 тыс. рублей.

Решить спор в досудебном порядке не удалось и дело дошло до суда. Уже там надзорный орган отметил, что подобный интерес вызван тем, что «с даты постановки (28.02.2018) ООО «Ренейссанс Хэви Индастрис» на учёт в МИ ФНС по крупнейшим налогоплательщикам №1 в адрес инспекции поступали от иных налоговых органов письма о результатах мероприятий, проведенных в целях установления «выгодоприобретателя» в ходе отработки расхождений по налоговым декларациям по НДС посредством ПК «АСК НДС 2» и другие материалы мероприятий налогового контроля в отношении схемных операций, определяющих заявителя как потенциального «выгодоприобретателя» в получении необоснованной налоговой выгоды, в том числе по сделкам с компаниями, указанными в требовании».

Суд лишь подтвердил законность требования ФНС. Поддержала эту позицию и апелляционная инстанция в марте 2020 года. Чем закончилась проверка операций с признаками «схемности», к сожалению, не сообщается.

Неприятности у «Ренейссанс Хэви Индастрис» есть и с собственным субподрядчиком на стройке в Приамурье — ООО «Север строй», с которого компания через суд пытается взыскать неотработанный аванс, а также неустойки. «Север строй» был создан в Москве в марте 2018 года Кёксалом Салихом Йылдызом, который также является директором компании. В выписке ЕГРЮЛ по «Север строю» на сегодня имеется запись, что 15 июня 2020 года «регистрирующим органом принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ» в связи с наличием сведений, «в отношении которых внесена запись о недостоверности».