Чебоксары, , 06:15 — REGNUM В Чувашии 20 муниципальных образований получат средства на капитальный ремонт источников водоснабжения в населенных пунктах — водонапорных башен и водозаборных скважин. Соответствующее постановление подписал исполняющий обязанности председателя Кабинета министров Чувашии Михаил Ноздряков, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Средства выделяются в рамках государственной программы «Модернизация и развитие сферы жилищно-коммунального хозяйства». Всего среди 20 муниципальных образований будет распределено 200 млн рублей.

Наибольший размер поддержки получит Цивильский район — более 34 млн рублей. Значительные средства также предусмотрены на капитальный ремонт водонапорных башен в Козловском районе (31,9 млн рублей), Аликовском районе (24,8 млн рублей), Красноармейском (18,1 млн рублей) и Янтиковском (17,6 млн рублей) районах.

Меньше всего средств предусмотрено на капремонт скважин Красночетайского района — 1,1 млн рублей.

Контроль за исполнением постановления возложен на министерство строительства Чувашии.