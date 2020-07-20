Чебоксары, , 05:57 — REGNUM В Арбитражном суде Волго-Вятского округа завершились судебные разбирательства между УФАС Чувашии и одним из коммерческих банков при участии администрации Чебоксар в качестве третьего лица. Предметом спора стало предупреждение, выданное мэрии антимонопольщиками в части выпуска и обслуживания Единой карты учащегося, сообщили ИА REGNUM в УФАС.

Как следует из материалов дела, администрация Чебоксар разработала проект Единой карты учащегося на территории города, который предусматривал создание единой платежной карты школьника — в частности, для оплаты проезда, услуг ряда муниципальных учреждений, учета и контроля доступа детей в школы. В документе отмечается, что в октябре 2017 года по итогам конкурса банк стал победителем и уполномоченным оператором карты учащегося.

В 2018 году в ходе проверки УФАС пришло к выводу, что мэрия не предприняла меры по обязанию «к исполнению принятых в рамках конкурса обязательств», выдав предупреждение мэрии Чебоксар.

«Управление пришло к выводу, что бездействие администрации ввиду несоблюдения требований законодательства предоставляет преференцию банку, ограничивает (может ограничивать) потенциальных участников по получению оказания финансовых услуг», — говорится, в частности, в документе суда.

В июле 2020 года Арбитражный суд Волго-Вятского округа оставил без изменения постановление Первого арбитражного апелляционного суда от 19 февраля 2020 года и признал правомерность предупреждения УФАС Чувашии, выданного администрации города Чебоксары.

Это постановление может быть обжаловано в судебную коллегию Верховного суда России в течение двух месяцев.