Саратов, , 04:00 — REGNUM Попавшее под наблюдение как первый этап процедуры несостоятельности АО «Энгельсский локомотивный завод» (Саратовская область) пытается поправить своё финансовое состояние. В арбитраж Саратовской области предприятием подано сразу два крупных иска к ООО «Первая локомотивная компания» (Москва). С ответчика в общей сложности пытаются взыскать более 7,6 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

В первом деле завод требует взыскать «задолженность по договорам аренды недвижимого имущества в размере 679 643 350,81 рубля». А во втором — задолженность «по договорам займа №003−02/13 от 27.02.2013 и №091/09−16 от 02.09.2016 года в размере 6950 236 710 руб. 62 копеек». Оба иска из-за недочётов остаются без движения.

Компания-ответчик, созданная в 2012 году для производства железнодорожных локомотивов и подвижного состава, принадлежит швейцарской компании «Фёст локомотив холдинг ЛТД».

Напомним, в июле 2020 года саратовский арбитраж признал обоснованными банкротные претензии к локомотивному заводу, поступившие от АО «ВЭБ-Лизинг». Предприятие было взято под наблюдение. Долг перед истцом превышал к тому моменту 396 млн рублей. Помимо этого, решением другого суда «ВЭБ-Лизинг» взыскал с саратовского завода более 9,4 млрд рублей долга и штрафных санкций по договору займа. 6 августа арбитраж Москвы рассмотрит ещё одно требование АО — об обращении взыскания на имущество-залог.