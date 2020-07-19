Вашингтон, , 19:46 — REGNUM Сокращение налога на зарплату граждан США должно быть в новом пакете мер Конгресса по стимулированию экономики страны. Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в интервью Fox News.

«Я должен (с пакетом мер) еще ознакомиться. Но, да, я бы счел, что не надо подписывать (законопроект), если в нем не будет сокращения налога на заработную плату», — сказал глава Белого дома, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп готов принять очередной пакет помощи американской экономике, пострадавшей от коронавируса и карантинных ограничений.

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