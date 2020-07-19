Вашингтон, , 18:57 — REGNUM Компания The Walt Disney Company значительно сократила расходы на рекламу в Facebook на фоне продолжающегося бойкота социальной сети из-за недостаточно жесткой борьбы с проявлением расизма. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что по итогам первых шести месяцев компания заняла первое место по расходам на рекламу в Facebook. Disney потратила на рекламу в соцсети за указанный период $200 млн.

Как сообщало ИА REGNUM, правозащитные организации намерены продолжить «рекламный» бойкот социальной сети Facebook, поддержанный сотнями компаний по всему миру, поскольку не удовлетворены ответом руководства Facebook на их требования удалять из сети сообщения носящие «расистский характер» или «вводящие в заблуждение».

Так, к бойкоту Facebook присоединились такие крупные компании как Microsoft, Coca-Cola, Levi Strauss, Unilever, Verizon, Starbucks, Ben & Jerry's, Eddie Bauer и другие.

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