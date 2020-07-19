Москва, , 15:03 — REGNUM Почти 45% граждан России живут на менее чем 15 тысяч рублей в месяц. Такие данные были выявлены в ходе опроса, проведенного по заказу страховой компании «Росгосстрах Жизнь».

В исследовании выяснялся доход на одного члена семьи. К примеру, если глава семьи получает 25 тыс. руб., у него жена-домохозяйка и двое детей, среднемесячный доход на одного члена семьи составляет 6,25 тыс. руб. Погрешность результатов опроса － 3,3%.

Результаты опроса получились следующими. Наибольшее число граждан России живет на доход от 5 тыс. до 15 тыс. рублей в месяц. Доля этой доходной группы за время пандемии выросла с 31,2% в феврале до 36,5% в июне.

При этом доля еще более бедных граждан с доходом менее 5 тыс. рублей в месяц составила 8,1%. С февраля эта доля увеличилась на 1,2 процентных пункта.

То есть по результатам опроса можно говорить о том, что почти 45% населения в России живут на менее чем 15 тыс. рублей в месяц.

Доля респондентов со среднемесячным доходом от 15 тыс. до 25 тыс. рублей выросла с 25,6% в феврале до 28,2% в июне.

Далее следует интервал от 25 тысяч до 35 тысяч рублей в месяц. Их доля в июне снизилась до 13% с 15,3% в феврале.

Доля тех, кто в месяц получает 35−50 тысяч рублей упала с 11,5% (февраль 2020 года) до 8,5% (июнь).

Тех, чей доход в месяц составляет порядка 50−100 тыс. рублей стало меньше почти в два раза. Если в феврале их было 7,6%, то в июне — до 3,5%.

Одновременно доля опрошенных с доходом более 100 тыс. руб., наоборот, выросла с 1,8% до 2,1%.