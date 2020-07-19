Токио, , 14:28 — REGNUM Запрет использования оборудования китайских компаний Huawei и ZTE при реализации проектов, использующих государственное финансирование США, затронет не менее 800 компаний из Японии. Об этом сообщает Nikkei Asian Review.

Американские санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В июне Федеральная комиссия по связи США признала китайских производителей телекоммуникационного оборудования Huawei и ZTE компаниями, представляющими угрозу национальной безопасности. Это решение означает запрет на использование оборудования этих компаний в проектах, использующих федеральные фонды США. Аналогичное решение было принято в отношении более мелких компаний из Китая Hangzhou Hikvision Digital Technology, Zhejiang Dahua Technology и Hytera Communications.

Эти правила вступят в силу 13 августа, после чего американские и международные компании должны будут сделать выбор между ведением бизнеса с участием правительства США или китайских компаний. Данные правила будут действовать и в отношении американских подразделений японских компаний, а также предприятий из Японии, выполняющих контракты для правительства или военным ведомств США.

По данным Nikkei Asian Review, в общей сложности от этого запрета пострадает не менее 800 японских компаний. Отмечается, что в 2019 финансовом году объём закупок из государственных фондов США у японских компаний составил около $1,5 млрд.

Представители японских компаний Nippon Telegraph & Telephone и NTT Data, работающие с государственными структурами США, подтвердили, что откажутся от сотрудничества с китайскими компаниями до вступления в силу запрета. При этом Nippon Telegraph & Telephone использовала оборудование всех пяти компаний, перечисленных в решении Федеральной комиссия по связи США.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июле госсекретарь США Майк Помпео и министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб обсудили отказ Великобритании от использования оборудования компании Huawei при развёртывании сети связи 5G.