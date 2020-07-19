Бразилиа, , 03:48 — REGNUM Карантинные меры, введенные в Бразилии в связи с пандемией коронавирусной инфекции, убивают бразильскую экономику, заявил президент страны Жаир Болсонару, сообщает агентство Reuters.

«Без зарплаты и работы люди умирают… Карантин убивает», — заявил он.

По мнению Болсонару, карантинные ограничения медленно душат экономику страны.

Как сообщало ИА REGNUM, к 19 июля в Бразилии выявили 2 074 860 случаев заражения коронавирусом нового типа. У президента страны Жаира Болсонару также выявили коронавирусную инфекцию. Он находится на карантине и работает дистанционно.

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