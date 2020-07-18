Ереван, 18 июля 2020, 22:14 — REGNUM Существование жалоб от экспортёров из Армении на то, что их товарами не разрешают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве, подтвердил посол Армении в РФ Вардан Тоганян, передаёт 18 июля РБК.
По его словам, поступают жалобы от армянских поставщиков. Причём речь идёт, в том числе, и о запрете на торговлю скоропортящимися товарами.
Дипломат высказал подозрение, что на территории российской столицы действуют «юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана».
Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка «Фуд Сити» вывезли фуры с товарами из Армении.