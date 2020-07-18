Ереван, , 22:14 — REGNUM Существование жалоб от экспортёров из Армении на то, что их товарами не разрешают торговать на рынке «Фуд Сити» у Калужского шоссе в Москве, подтвердил посол Армении в РФ Вардан Тоганян, передаёт 18 июля РБК.

По его словам, поступают жалобы от армянских поставщиков. Причём речь идёт, в том числе, и о запрете на торговлю скоропортящимися товарами.

ИА REGNUM) с утра это подтвердилось официально — более 50 машин с армянской продукцией было изолировано в отстойник, убрано с торговых рядов». Тагонян «Вчера (17 июля — прим.) с утра это подтвердилось официально — более 50 машин с армянской продукцией было изолировано в отстойник, убрано с торговых рядов».

Дипломат высказал подозрение, что на территории российской столицы действуют «юридические анклавы, где работают законы Азербайджана или выполняются капризы руководства Азербайджана».

Тагонян «Могу сказать только то, что сотрудников нашего посольства силой выпроводили с территории ТЦ охраной, и то, что машины остаются блокированными».

Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка «Фуд Сити» вывезли фуры с товарами из Армении.